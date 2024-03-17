Ahmet Hulusi Altunkalem kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Çeltik Belediye Başkan adayı Ahmet Hulusi Altunkalem kaç yaşında, nereli?
Ahmet Hulusi Altunkalem kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri- Yeşilhisar Belediye Başkan adayı Ahmet Hulusi Altunkalem kaç yaşında, nereli? Yeniden Raç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur. Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Oy kullanma yeriniz, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, YSK'nın web sitesinden veya mobil uygulamasından öğrenilebilir.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Ahmet Hulusi Altunkalem kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Çeltik Belediye Başkan adayı Ahmet Hulusi Altunkalem kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
AHMET HULUSİ ALTUNKALEM KİMDİR?
Ahmet Hulusi Altunkalem Konya - Çeltik Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Konya - Çeltik Belediye Başkan adayı Ahmet Hulusi Altunkalem ziraat mühendisidir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.