Ahmet Gülhan kaç yaşında, neden vefat etti? Oyuncu Ahmet Gülhan kimdir, hangi dizilerde oyandı?

Türk tiyatrosunun duayen ismi Ahmet Gülhan'ın vefatı sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı. Usta oyuncunun ardından sevenleri hayatını ve kariyerini merak etmeye başladı. Peki, Ahmet Gülhan kimdir, kaç yaşında hayatını kaybetti? Ünlü sanatçı neden vefat etti, hangi dizilerde rol aldı? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

AHMET GÜLHAN KİMDİR?

Ahmet Gülhan, Türk tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının usta isimlerinden biridir. 1940 yılında İstanbul'da doğan Gülhan, eğitimini Tophane Erkek Sanat Okulu Endüstri Motor Bölümü ve Akşam Teknik Okulu Makine Bölümü'nde tamamladı. Gençlik yıllarında futbol ve atletizmle ilgilendi; Fenerbahçe Spor Kulübü atletizm takımında yer alarak 400 metre ve 400 metre engellide gençler şampiyonu oldu, hatta 1960 Olimpiyat takımına seçildi.

Sanatla tanışması, öğrencilik döneminde rahatsızlanan bir oyuncunun yerine "Duvarların Ötesinde" adlı oyunda sahneye çıkmasıyla başladı. Bu deneyim onun tiyatro tutkusunu pekiştirdi ve profesyonel oyunculuk yolculuğuna adım attı. Cahide Sonku'nun teklifiyle profesyonel olarak sahneye çıkan Gülhan, 1965 yılında Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda sahnelenen Rıfat Ilgaz'ın "Hababam Sınıfı" oyununda rol aldı.

1967 yılında Haldun Taner, Zeki Alasya ve Metin Akpınar ile birlikte Türkiye'nin ilk kabare tiyatrosu olan Devekuşu Kabare'yi kurdu. Bu tiyatro, Türk sahne sanatlarında bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Daha sonra 1978'de Haldun Taner ile birlikte Tef Kabare'yi kurdu. "Hayırdır İnşallah" adlı oyunla büyük beğeni topladı.

Tiyatrodaki başarısının yanı sıra, televizyon ve sinemada da birçok yapımda yer aldı. 1980'lerde TRT'de yayınlanan "Şüpheli Şemsettin" dizisindeki karakteriyle büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Ayrıca Biz Size Aşık Olduk, Sev Kardeşim, Cümbür Cemaat Aile gibi dizilerde ve Çalgı Çengi İkimiz, Kardeşim Benim, Yeni Hayat gibi filmlerde rol aldı.

Ahmet Gülhan, tiyatro sanatının gelişmesi için çeşitli mesleki örgütlerde görev aldı; Tiyatro Oyuncuları Derneği Başkanı olarak sanatçı haklarının korunması konusunda aktif rol oynadı.

AHMET GÜLHAN KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Usta tiyatrocu Ahmet Gülhan, 85 yaşında hayatını kaybetti. 1940 doğumlu olan sanatçı, uzun yıllar boyunca tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında aktif rol aldı ve Türk sanatına büyük katkılar sundu.

AHMET GÜLHAN NEDEN VEFAT ETTİ?

Ahmet Gülhan'ın vefat nedeniyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, son dönemde yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü biliniyor. Türk tiyatrosunun yaşayan hafızalarından biri olan Gülhan'ın ölümü, sanat camiasında ve sevenleri arasında derin bir üzüntü yarattı.

AHMET GÜLHAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Ahmet Gülhan, hem tiyatro hem televizyon sahnesinde unutulmaz karakterlere hayat verdi. Rol aldığı bazı önemli diziler şunlardır:

Şüpheli Şemsettin (1980'ler, TRT) – Ona büyük bir ün kazandıran, mizahi yönüyle hatırlanan yapımdır.

(1980'ler, TRT) – Ona büyük bir ün kazandıran, mizahi yönüyle hatırlanan yapımdır. Mesela Muzaffer – TRT için hazırlanan eğlenceli bir yapımda rol aldı.

– TRT için hazırlanan eğlenceli bir yapımda rol aldı. Biz Size Aşık Olduk – 2000'li yılların sevilen dizilerinden biri.

– 2000'li yılların sevilen dizilerinden biri. Sev Kardeşim – Dönemin popüler yapımlarından.

– Dönemin popüler yapımlarından. Cümbür Cemaat Aile – Aile komedisi türünde dikkat çekici bir performans sergiledi.

– Aile komedisi türünde dikkat çekici bir performans sergiledi. Bir Kadın Bir Erkek – TRT için hazırlanmış bir yapımda yer aldı.

Bunların yanı sıra, "Çalgı Çengi İkimiz" (2016), "Kardeşim Benim" (2016) ve "Yeni Hayat" (2015) gibi sinema filmlerinde de rol aldı.