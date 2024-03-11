Ahmet Fatih Hatunoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ahmet Fatih Hatunoğlu kaç yaşında, nereli?
Yeniden Refah Partisi İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ahmet Fatih Hatunoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Ahmet Fatih Hatunoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ahmet Fatih Hatunoğlu kaç yaşında, nereli?
Ahmet Fatih Hatunoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ahmet Fatih Hatunoğlu kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ahmet Fatih Hatunoğlu kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Ahmet Fatih Hatunoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ahmet Fatih Hatunoğlu nereli? Detaylar haberimizdedir…
AHMET FATİH HATUNOĞLU KİMDİR?
Ahmet Fatih Hatunoğlu, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.