Ahmet Duru kimdir? CHP Balıkesir Manyas Belediye Başkan Adayı Ahmet Duru kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Balıkesir Manyas Belediye Başkan adayı ise Ahmet Duru. Ahmet Duru kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

AHMET DURUKİMDİR?

Ahmet Duru 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Manyas adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.