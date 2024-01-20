Ahmet Çin kimdir, nereli? Ahmet Çin hayatı ve kariyeri! Ahmet Çin ne mezunu?

Yerel seçimlere az bir süre kala ilçe belediye başkan adayları kimler oldu araştırılmaktadır. Ak Parti'de bugün açıklanacak İstanbul ilçe belediye başkan adayları netleşti. Kulislere göre adaylığı tebliğ edilen AK Parti Pendik belediye başkan adayı olarak gösterilen Ahmet Çin'in hayatı merak konusu oldu. Arama motorlarında Ahmet Çin'in kariyeri sorgulatılıyor. Peki, Ahmet Çin kimdir, nereli? Ahmet Çin hayatı ve kariyeri! Ahmet Çin ne mezunu? Detaylar haberimizde...

AHMET ÇİN KİMDİR?

1966 yılında Sakarya'da dünyaya geldi. İlkokulu Sakarya'da, ortaokulu Pendik'te tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olan Ahmet Cin, vatani görevini Amasya'da yaptı. Üniversiteden sonra profesyonel iş hayatına mali müşavir olarak başladı. Pendik'te mühendislik plastikleri imalatı ve ihracat yapan bir şirketin yönetim kurulu başkanlığı görevinde bulundu. Refah Partisi Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve Fazilet Partisi'nde Pendik İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

1999 Yerel Seçimlerinde Fazilet Partisi'nden Pendik Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçildi. Aynı yıllarda Pendik Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak Pendik'te görev yaptı. 2012 yılında Ak Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

Pendikspor Kulübü Başkanlığı başta olmak üzere birçok Sivil Toplum Kuruluşunda aktif olarak görev aldı. 2005 yılından bu yana Pendik ilçesinin yerel ekonomik kalkınma hedeflerine katkı sunan Pendik Sanayici ve İşadamları Derneğinde (PESİAD) Kurucu Başkanlık ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. 31 Mart 2019,da Pendik Belediye Başkanlığına seçildi.