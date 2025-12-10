Ahmet Çakar'ın MASAK raporu ortaya çıktı: Hesapta dönen para inanılmaz

Türk futbolunda yasa dışı bahis ve kara para soruşturmalarının gölgesinde spor dünyasının ünlü isimleri mercek altına alınmaya devam ederken, MASAK tarafından hazırlanan ve gazeteci Seyhan Avşar'ın paylaştığı rapor gündeme bomba gibi düştü. Raporda, eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın mali hareketleri detaylarıyla incelendi.

HESAPLARA 60 MİLYONU AŞAN PARA GİRİŞİ

MASAK raporuna göre Çakar'ın banka hesaplarında 2017 yılından bu yana olağanüstü bir para hareketi tespit edildi. Son 8 yılda Ahmet Çakar'ın hesaplarına toplam 60 milyon 972 bin 890 TL giriş yapıldı. Aynı dönemde hesaplardan 58 milyon 269 bin 147 TL çıkış olduğu belirlendi. Bu rakamlar, Çakar'ın hesaplarındaki işlem hacminin milyonlarla ifade edilen boyutlara ulaştığını ortaya koydu.

YASAL BAHİSE 17 MİLYON TL YATIRMIŞ! ZARAR ŞAŞIRTTI

Rapordaki en çarpıcı bölüm ise bahis işlemleri oldu. MASAK, Çakar'ın 2017–2025 yılları arasında yasal bir bahis şirketiyle çok yoğun işlem yaptığını tespit etti. Bu dönemde; 1.830 işlemde toplam 16 milyon 978 bin 959 TL bahis şirketine gönderdi. Aynı şirketten yalnızca 3 milyon 354 bin 576 TL geri aldı.

Yaklaşık 13.5 milyon TL'lik fark, Çakar'ın bahis nedeniyle yaşadığı devasa zararı ortaya koydu. Bu tablo, ünlü yorumcunun bahis alışkanlığının boyutunu gözler önüne serdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararının sağlık durumu nedeniyle kaldırıldığını, tedavisinin devam ettiğini, emniyete ise sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildiğini açıklamıştı.