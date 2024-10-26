Ahmet Çakar canlı yayın kazası nedir, ne yaptı?

Ahmet Çakar canlı yayında ne yaptı? Eski hakem Ahmet Çakar, Youtube'da yayınlanan bir programda Gökhan Dinç, Rasim Ozan Kütahyalı ve Bışar Özbey bir araya gelerek maç sonu değerlendirmelerinde bulundu. Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, değerlendirme sırasında bir anda gaz çıkarmaya başladı. İşte Ahmet Çakar canlı yayında ne yaptı? Yanıtı haberimizde...

AHMET ÇAKAR NE YAPTI?

Eski hakem Ahmet Çakar'ın YouTube'da yayınlanan bir programda yaşadığı yayın kazası, stüdyoyu gülmekten kırdı geçirdi. Maç sonu değerlendirmesi yapılırken Çakar'ın gaz çıkardığı anlar, diğer yorumcuların kendini tutamamasına neden oldu. Yorumcuların kahkahaya boğulması nedeniyle program durdurulmak zorunda kaldı.

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın stüdyoda gaz çıkardığı anlar, stüdyodakileri gülmekten kırıp geçirirken izleyenler de hayrete düştü. Gökhan Dinç, Rasim Ozan Kütahyalı ve Bışar Özbey, bu yayın kazası sonrası kendilerini tutamayarak kahkahaya boğuldu. Olay sonrası program durdurulurken yaşananlar sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturdu.