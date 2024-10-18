Ahmet Atilla Yılmaz kimdir? Ahmet Atilla Yılmaz kaç yaşında, nereli? (Yenidoğan Çetesi)

Yenidoğan bebekleri katleden 19 özel hastanenin ismi açıklanmıştı. Listede adı geçen Beylikdüzü Medilife Hastanesi'nin başhekimi olan Ahmet Atilla Yılmaz'ın hayatı merak ediliyor. Yenidoğan Çetesi ile adı geçen Ahmet Atilla Yılmaz'ın kariyeri araştırılıyor. Peki, Ahmet Atilla Yılmaz kimdir? Ahmet Atilla Yılmaz kaç yaşında, nereli?

AHMET ATİLLA YILMAZ KİMDİR?

1967 yılında doğmuştur. 1989 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuş, 1996 yılında İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde eğitimini tamamlamıştır. Medilife Beylikdüzü Hastanesi'nde başhekimdir. Aynı zamanda CHP Beylikdüzü 1. sıra meclis üyesi olduğu ortaya çıktı.

Yenidoğan çetesinin suçlarını işlediği hastaneler şu şekilde:

Akabe Sağlık Tesisleri

Doğamed Sağlık Hizmetleri

Ekip Sağlık Hizmetleri

Güney Hastanesi Sağlık Hizmetleri

Medilife Sağlık Hizmetleri

Özel Avcılar Hospital Hastanesi

Özel Avrupa Şafak Hastanesi

Özel Bağcılar Medlife Hastanesi

Özel Doğa Hospital

Özel İstanbul Şafak Hastanesi

Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri

Refik Arslan Sağlik Hizmetleri

Reyap Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi

Silivri Kolan Hastanesi

Yonca Sağlık Hizmetleri

Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi

GMZ Sağlık Hizmetleri

Özel Reyap İstanbul Hastanesi

Özel TRG Hospitalist Hastanesi