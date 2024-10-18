Ahmet Atilla Yılmaz kimdir? Ahmet Atilla Yılmaz kaç yaşında, nereli? (Yenidoğan Çetesi)
Ahmet Atilla Yılmaz'ın hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Ahmet Atilla Yılmaz'ın yaşı, nereli olduğu ve kim olduğu hakkında bilgiler araştırılıyor. Yılmaz'ın hayatı ve kariyeri hakkında detaylı bilgileri bu haberimizde bulabilirsiniz.
Yenidoğan bebekleri katleden 19 özel hastanenin ismi açıklanmıştı. Listede adı geçen Beylikdüzü Medilife Hastanesi'nin başhekimi olan Ahmet Atilla Yılmaz'ın hayatı merak ediliyor. Yenidoğan Çetesi ile adı geçen Ahmet Atilla Yılmaz'ın kariyeri araştırılıyor. Peki, Ahmet Atilla Yılmaz kimdir? Ahmet Atilla Yılmaz kaç yaşında, nereli?
AHMET ATİLLA YILMAZ KİMDİR?
1967 yılında doğmuştur. 1989 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuş, 1996 yılında İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde eğitimini tamamlamıştır. Medilife Beylikdüzü Hastanesi'nde başhekimdir. Aynı zamanda CHP Beylikdüzü 1. sıra meclis üyesi olduğu ortaya çıktı.
Yenidoğan çetesinin suçlarını işlediği hastaneler şu şekilde:
Akabe Sağlık Tesisleri
Doğamed Sağlık Hizmetleri
Ekip Sağlık Hizmetleri
Güney Hastanesi Sağlık Hizmetleri
Medilife Sağlık Hizmetleri
Özel Avcılar Hospital Hastanesi
Özel Avrupa Şafak Hastanesi
Özel Bağcılar Medlife Hastanesi
Özel Doğa Hospital
Özel İstanbul Şafak Hastanesi
Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri
Refik Arslan Sağlik Hizmetleri
Reyap Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi
Silivri Kolan Hastanesi
Yonca Sağlık Hizmetleri
Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi
GMZ Sağlık Hizmetleri
Özel Reyap İstanbul Hastanesi
Özel TRG Hospitalist Hastanesi