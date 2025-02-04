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Ahmed El Şara'nın eşi kim, Latifa kaç yaşında?

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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştirdi. Şara ve eşi Latifa El Şara, Mekke'ye gelerek umre ziyaretinde bulundu. Ahmed El Şara'nın eşi kim, Latifa kaç yaşında?

Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, pazar günü Suudi Arabistan'ın başkent Riyad'a geldi. Riyad'daki temaslarının ardından başkentten ayrılan Ahmed Şara, Mekke'de umre ziyaretinde bulundu. Ahmed El Şara'nın eşi kim, Latifa kaç yaşında?

AHMED EL ŞARA'NIN EŞİ KİMDİR?

Şara'ya umre ziyaretinde eşi Latifa El Şara ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani de eşlik etti. Ahmed El Şara ve eşi Latifa El Şara, Humus'tan Alaa al-Din Paşa bin Abdülhamid Paşa el-Droubi torunu...

Latifa ed-Daroubi, özellikle Arapça (edebiyat) alanında üniversite eğitimi aldı. Humus yakınlarındaki el-Karyatayn kasabasında doğduğu söylenmekte.

Ahmed El Şara'nın eşi kim, Latifa kaç yaşında?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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