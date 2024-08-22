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Ah Leyla Vah Kerem filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ah Leyla Vah Kerem filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Ah Leyla Vah Kerem filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Ah Leyla Vah Kerem konusu, özeti ve Ah Leyla Vah Kerem oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Ah Leyla Vah Kerem filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Ah Leyla Vah Kerem filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ah Leyla Vah Kerem filmini izleyecek olanların merak ettiği Ah Leyla Vah Kerem konusu nedir, Ah Leyla Vah Kerem oyuncuları kimler ve Ah Leyla Vah Kerem özeti gibi konuları inceliyoruz.

AH LEYLA VAH KEREM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Leyla ve Kerem İtalya'da tanışıp evlenen genç bir çifttir. Pandemi sebebiyle tek başlarına evlenmişlerdir. Her şey normale dönünce sıra Leyla'nın ailesi ile tanışmaya gelir. Anne ve babasını kazada kaybeden Kerem için eşinin ailesiyle tanışmak büyük bir heyecan yaratır. Leyla ise oldukça gergindir. Tüm ailesini olduğundan çok farklı anlatan Leyla, yalanlarının ortaya çıkmasından, Sinan'ın üzülmesinden korktuğu için yolculuk boyunca geri dönmek için bahaneler üretse de bu karşılaşmaya engel olamaz. Dolandırıcı kardeş Levent yüzünden düştükleri nezarethane ile başlayan olaylar Yıldız yengenin ilk aşkıyla kaçmasıyla devam eder. Dindar görünen ağabey Mehmet'in kumarhane işletiyor olması arada kaynasa da Leyla'nın babası Kani'nin bitmek bilmeyen çapkınlıkları ve en sonunda büyücü halanın Kerem'e büyü yapma çabası bardağı taşıran son damla olur. Kerem, Leyla'yı terk eder. Şimdi tüm aile yaptıklarını telafi etmek için Kerem'i yolundan döndürmek için seferber olacaktır.

AH LEYLA VAH KEREM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

OYUNCULAR: ASLI BEKİROĞLU, SİNAN ÇALIŞKANOĞLU, NECAT BAYAR, BETİGÜL CEYLAN, LEVENT SÜLÜN, CEREN TAŞÇI, NİLGÜN İSMAİLOĞLU, CANER ÇELEKSİZ, KUZEY ÇORBACI.

Osman Demir
Osman Demir
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