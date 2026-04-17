Ağrılı öğrenci halterde Türkiye şampiyonu oldu

Ağrı’da eğitim hayatını sürdüren genç sporcu Osman Oğur, Ankara’da düzenlenen Türkiye Halter Şampiyonası’nda gösterdiği üstün performansla Türkiye birincisi oldu. Elde ettiği başarıyla hem ailesini hem de eğitim camiasını gururlandıran genç sporcu, kentin spor alanındaki potansiyelini bir kez daha ortaya koydu.

TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU İLE BÜYÜK GURUR YAŞATTI

Ankara’da düzenlenen Kızılay Minikler ve U15 Türkiye Halter Şampiyonası’nda mücadele eden Murat Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencisi Osman Oğur, 37 kilogram minikler kategorisinde koparma ve silkme dallarında sergilediği performansla Türkiye şampiyonu oldu.

Genç sporcunun elde ettiği bu derece, hem okulunda hem de Ağrı genelinde büyük sevinçle karşılandı. Başarının disiplinli çalışma ve azmin sonucu olduğu vurgulandı.

KÖKREK: BU BAŞARI DİĞER ÖĞRENCİLERE ÖRNEK OLACAK

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yaptığı açıklamada Osman Oğur’un elde ettiği başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bunun kent adına önemli bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Kökrek, okullarda akademik başarı kadar sportif faaliyetlere de önem verdiklerini belirterek, öğrencilerin fiziksel gelişimlerini desteklemeye yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Genç sporcunun başarısında emeği geçen öğretmen ve antrenörlere teşekkür eden Kökrek, Osman Oğur’un ilerleyen süreçte daha büyük başarılara imza atacağına inandığını ifade etti.

Haber: Servet Aslan