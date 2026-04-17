Ağrılı öğrenci halterde Türkiye şampiyonu oldu

Ağrı’da eğitim gören Osman Oğur, Türkiye Halter Şampiyonası’nda birinci olarak büyük başarı elde etti.

Ağrı’da eğitim hayatını sürdüren genç sporcu Osman Oğur, Ankara’da düzenlenen Türkiye Halter Şampiyonası’nda gösterdiği üstün performansla Türkiye birincisi oldu. Elde ettiği başarıyla hem ailesini hem de eğitim camiasını gururlandıran genç sporcu, kentin spor alanındaki potansiyelini bir kez daha ortaya koydu.

TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU İLE BÜYÜK GURUR YAŞATTI

Ankara’da düzenlenen Kızılay Minikler ve U15 Türkiye Halter Şampiyonası’nda mücadele eden Murat Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencisi Osman Oğur, 37 kilogram minikler kategorisinde koparma ve silkme dallarında sergilediği performansla Türkiye şampiyonu oldu.

Genç sporcunun elde ettiği bu derece, hem okulunda hem de Ağrı genelinde büyük sevinçle karşılandı. Başarının disiplinli çalışma ve azmin sonucu olduğu vurgulandı.

KÖKREK: BU BAŞARI DİĞER ÖĞRENCİLERE ÖRNEK OLACAK

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yaptığı açıklamada Osman Oğur’un elde ettiği başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bunun kent adına önemli bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Kökrek, okullarda akademik başarı kadar sportif faaliyetlere de önem verdiklerini belirterek, öğrencilerin fiziksel gelişimlerini desteklemeye yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Genç sporcunun başarısında emeği geçen öğretmen ve antrenörlere teşekkür eden Kökrek, Osman Oğur’un ilerleyen süreçte daha büyük başarılara imza atacağına inandığını ifade etti.

Haber: Servet Aslan

Dilşad Özcan
Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı

Okul saldırıları sonrası skandal çağrı: 411 şahıs gözaltında

Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi! Zanlı bu kez veli

Yine aynı il yine okulda olay! Zanlı bu kez veli
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı

Tuncay Sonel açığa alındı
İslam Memiş, varını yoğunu altına yatıranların beklediği haberi verdi

Varını yoğunu altına yatıranların beklediği haberi verdi
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Bakanlık markayı ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler

Mide bulandıran olay: Ağıla giren kişiyi kameradan izleyip gördükleri karşısında şoke oldu

Ağıla giren kişiyi kameradan izleyip gördükleri karşısında şoke oldu
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu

Gülistan Doku olayını aydınlatacak gelişme: İtirafçı olmayı kabul etti
İslam Memiş, varını yoğunu altına yatıranların beklediği haberi verdi

Varını yoğunu altına yatıranların beklediği haberi verdi
MHP Bilecik ve Çanakkale il teşkilatlarını feshetti

MHP'de teşkilat depremi sürüyor! 2 ilde daha feshedildi
Okul saldırıları sonrası bakanlık düğmeye bastı: Aileler de sorumlu olacak

Saldırılar sonrası bakanlıktan yeni adım: Aileler de sorumlu olacak