Ağrı’da okullarda dersler Fatiha ile başladı

Ağrı’da tüm okullarda eğitim-öğretim, Kahramanmaraş’ta hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için okunan Fatiha ile başladı. Programda birlik ve dayanışma mesajları verildi.

Ağrı’da eğitim-öğretim, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yaşanan saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler anısına gerçekleştirilen anlamlı bir programla başladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde tüm okullarda İstiklal Marşı’nın ardından Fatiha suresi okunarak dualar edildi. Duygusal anların yaşandığı programda, eğitim camiasının yaşadığı acı bir kez daha paylaşıldı.

TÜM OKULLARDA ORTAK ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle birlikte anma programına katıldı. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kahramanmaraş’ta hayatını kaybedenler için Fatiha suresi okunarak dua edildi. İl genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen bu program, öğrenciler ve öğretmenler arasında güçlü bir dayanışma duygusu oluşturdu.

“BU ACILARI BİRLİKTE AŞACAĞIZ” MESAJI

Program sonrası açıklama yapan Kökrek, yaşanan olayların eğitim camiasını derinden etkilediğini belirterek hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Zor günlerin birlik ve dayanışma ile aşılacağını vurgulayan Kökrek, çocukların geleceğe umutla bakabilmesi için çalışmaların süreceğini ifade etti. Anma programının ardından öğrenciler sınıflarına geçerek ders başı yaptı.

Haber: Servet Arslan

Dilşad Özcan
