Haberler

Ağrı’da hacı adaylarına kapsamlı eğitim semineri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı İl Müftülüğü tarafından düzenlenen hac seminerinde, kutsal topraklara gidecek adaylara ibadet sürecine dair önemli bilgiler aktarıldı.

Ağrı İl Müftülüğü tarafından, 2026 yılında hac ibadetini yerine getirecek vatandaşlara yönelik “ Hac Eğitim ve Bilgilendirme Semineri” düzenlendi. Ağrı Merkez Camii’nde gerçekleştirilen program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve hacı adaylarının yoğun katılımıyla gerçekleşti.

HAC İBADETİNİN MANEVİ BOYUTUNA VURGU YAPILDI

Seminerde konuşan Ağrı İl Müftüsü Dr. İhsan İlhan, hac ibadetinin sadece fiziksel bir yolculuk olmadığını, aynı zamanda manevi bir arınma süreci olduğunu vurguladı. İlhan, hac ibadetinin temelinde niyetin ve ihlasın yer aldığını belirterek, bu kutsal yolculuğun sabır, disiplin ve kardeşlik bilinci içerisinde gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti. Hacı adaylarının ibadetlerini bilinçli şekilde yerine getirmelerinin önemine dikkat çeken İlhan, manevi kazanımların hac sonrasında da korunması gerektiğini dile getirdi.

HAC SÜRECİNE DAİR DETAYLI BİLGİLER PAYLAŞILDI

Program kapsamında hacı adaylarına ihram, tavaf ve hac ibadeti sırasında uyulması gereken kurallar hakkında detaylı sunumlar yapıldı. Teknik ve uygulamaya yönelik bilgilerin aktarıldığı seminerde, adayların kutsal yolculuk öncesinde gerekli donanıma sahip olmaları hedeflendi. Eğitim programı, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

Haber: Servet Arslan

Dilşad Özcan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

