Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Hatay Medeniyetler Korosu’nu ağırladı

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, kültürel ve sanatsal çalışmalarıyla dikkat çeken Hatay Medeniyetler Korosu’nu makamında ağırladı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, iki şehir arasında kültürel bağların güçlendirilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

KÜLTÜREL DAYANIŞMA VE KARDEŞLİK VURGUSU

Valilik makamında gerçekleşen buluşmada, kültür ve sanatın toplumları bir araya getiren en güçlü unsurlardan biri olduğuna dikkat çekildi. Görüşmede özellikle birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirecek sosyal ve kültürel çalışmalar üzerinde duruldu.

Hatay Medeniyetler Korosu’nun farklı kültürleri aynı çatı altında buluşturan yapısının önemine değinilirken, sanatın toplumsal dayanışmaya katkı sağlayan evrensel bir dil olduğu ifade edildi. Ziyarette, kültürel projelerin şehirler arası bağları güçlendirdiği ve toplumsal birlikteliğe önemli katkılar sunduğu vurgulandı.

AĞRI DAĞI ETEKLERİNDE ÖZEL ETKİNLİK PLANI

Görüşmede ayrıca Hatay Medeniyetler Korosu tarafından Ağrı Dağı eteklerinde düzenlenmesi planlanan özel etkinlik de gündeme geldi. Doğal ve tarihi atmosferiyle dikkat çeken Ağrı Dağı çevresinde gerçekleştirilecek organizasyonun, hem kültürel tanıtıma hem de sanat faaliyetlerine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Planlanan etkinliğin, farklı şehirlerden sanatseverleri bir araya getirmesi ve kardeşlik mesajı vermesi amaçlanırken, görüşme karşılıklı iyi niyet temennileriyle sona erdi.

Haber: Servet Arslan