Ağrı Valisi Bozkurt, kentteki basın kuruluşlarını ziyaret edip mensuplarla buluştu

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Ağrı Valisi Dr Önder Bozkurt, kentte faaliyet gösteren basın kuruluşlarını ziyaret ederek basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Vali Bozkurt, ziyaretleri kapsamında Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nihat Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, Ağrı Basın Birliği Başkanı Nuri Bayram, Uluslararası Basın Konfederasyonu Ağrı İl Temsilcisi Yılmaz Daş ile agribasin.com internet sitesinin imtiyaz sahibi Yüksel Aslanı ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde basın mensuplarıyla görüş alışverişinde bulunan Vali Bozkurt, Ağrı’da yürütülen basın faaliyetleri, yerel basının çalışmaları ve kentin gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yerel basının kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesindeki önemine dikkat çekilen ziyaretlerde, basın kuruluşları ile kamu kurumları arasındaki iletişim ve iş birliğinin geliştirilmesine yönelik görüşler paylaşıldı.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu