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Ağrı Valisi Bozkurt başkanlığında, Taşlıçay ilçesinde "Genişletilmiş Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Ağrı Valisi Bozkurt başkanlığında, Taşlıçay ilçesinde 'Genişletilmiş Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı' gerçekleştirildi.
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Ağrı Valisi Dr Önder Bozkurt başkanlığında; İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü ve ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla Taşlıçay ilçesinde Genişletilmiş Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Ağrı Valisi Dr Önder Bozkurt başkanlığında; İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü ve ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla Taşlıçay ilçesinde Genişletilmiş Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda; il genelinde güvenlik ve asayiş hizmetleri kapsamlı şekilde değerlendirilerek okul, üniversite ve yurt güvenliği ile çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Okul ve yurt çevrelerinde alınan güvenlik tedbirleri ile güvenli eğitim ortamının sürdürülmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.İl ve İlçelerde ayrıca sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalar, siber suçlarla mücadele, gümrük ve ticaret güvenliği, göç yönetimi ile motosiklet, motorlu bisiklet ve kurye taşımacılığına yönelik denetimler değerlendirildi.

Genişletilmiş Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısında trafik güvenliği kapsamında ise kırmızı ışık, emniyet kemeri ve hız ihlallerine yönelik denetimler başta olmak üzere alınan ve alınması gereken tedbirler görüşüldü. Toplantıda, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesi vurgulandı.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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