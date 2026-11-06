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Ağrı Tutak'ta Karapir Deresi'nde taşkın riskine karşı taş tahkimatlı sedde yapıldı

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Ağrı Tutak'ta Karapir Deresi'nde taşkın riskine karşı taş tahkimatlı sedde yapıldı
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Ağrı Valiliği koordinasyonunda DSİ Ağrı Şube Müdürlüğü, Tutak'a bağlı Aşağıözdek Köyü Karapir Deresi'nde taşkın riskini azaltmak için taş tahkimatlı sedde yaptı. Köy muhtarı ve heyet, çalışmadan duydukları memnuniyeti Vali Dr. Önder Bozkurt'a iletti.

Ağrı Valiliği himaye ve koordinasyonunda, Devlet Su İşleri (DSİ) Ağrı Şube Müdürlüğü tarafından Tutak ilçesine bağlı Aşağıözdek Köyü Karapir Deresi’nde taşkın riskini azaltmak ve olası can ve mal kayıplarını önlemek amacıyla taş tahkimatlı sedde yapımı gerçekleştirildi.

Tamamlanan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirmek ve teşekkürlerini iletmek üzere Aşağıözdek Köyü Muhtarı ve beraberindeki heyet, Ağrı Valisi Dr. Önder BOZKURT’u makamında ziyaret etti.

Vali BOZKURT, nazik ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür ederek vatandaşların yaşam kalitesini yükselten, can ve mal güvenliğini önceleyen hizmetlerin il genelinde aynı kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Kamu kurumlarının iş birliğiyle yürütülen çalışmaların, vatandaşların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda devam edeceğini ifade etti.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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