



Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız, İl Müftüsü Dr İhsan İlhan ve il protokolü, Ağrı İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Hafızlık İcazet Programı’na katıldı.





AİÇÜ Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi Osmanlı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda, hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 36 hafıza icazet belgeleri takdim edildi.

AİÇÜ’DE 36 HAFIZ İÇİN İCAZET TÖRENİ DÜZENLENDİ



Programda konuşan Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin, hafızları ve ailelerini tebrik ederek bu anlamlı başarıda emeği bulunan din görevlilerine, hocalarına ve katkı sunan herkese teşekkür etti. Hafızlığın büyük bir emek, sabır ve özveri gerektirdiğini vurgulayan Prof. Dr. Gülçin, genç hafızlara Kur’an-ı Kerim’in rehberliğinde hayırlı bir ömür sürmeleri ve başarılarla dolu bir gelecek inşa etmeleri temennisinde bulundu.



Program, hafızlara icazet belgelerinin takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu