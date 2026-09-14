Ağrı Milli Eğitim Müdürü Çakan, Uyum Haftası’nda öğrenciler ve velilerle buluştu

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, Uyum Haftası kapsamında 15 Nisan İlkokulu ve Sevimli Anaokulu’nu ziyaret ederek öğrenciler, veliler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

15 Nisan İlkokulu’nda sınıfları gezen Çakan, 1’inci sınıfa başlayan öğrencilerle sohbet etti, velilerle çocukların okula uyum süreci hakkında görüştü. Okulun öğretmenler odasında eğitimcilerle de bir araya gelen Çakan, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sevimli Anaokulu’nu da ziyaret eden Çakan, öğrencilerin katıldığı etkinliklere eşlik etti. Çocuklarla sohbet eden Çakan, çalışmalarını inceledi ve etkinliklerin ardından öğrencilere pamuk şekeri ikram etti.Çakan, yaptığı açıklamada, Uyum Haftası’nın öğrencilerin okula alışmaları ve eğitim hayatına olumlu bir başlangıç yapmaları açısından önemli olduğunu söyledi.

Öğrencilerin ilk okul deneyimlerinin eğitim hayatlarında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Çakan, “Çocuklarımızın okula başladıkları ilk günlerde yanlarında olmak, onların heyecanını paylaşmak bizler için çok önemli. Öğrencilerimizin okullarına severek gelmeleri, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla güzel bağlar kurmaları için gayret gösteriyoruz. Bu süreçte öğretmenlerimizin ilgisi ve ailelerimizin desteği çocuklarımız için büyük bir güç.” dedi.

Çakan, okul-aile iletişiminin güçlü tutulmasının öğrencilerin okula uyum sürecini kolaylaştıracağını ifade etti. Ziyaretlerde okul yöneticilerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Çakan, okulların bölümlerinde incelemelerde bulundu.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu