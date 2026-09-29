Haberler

Ağrı İl Müftüsü İlhan, hafızlık sınavında başarılı öğrencilere belgeleri takdim etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı İl Müftüsü İlhan, hafızlık sınavında başarılı öğrencilere belgeleri takdim etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için Hafızlık Tespit Sınavı sonrası belge takdim töreni düzenlendi. Törende İl Müftüsü İhsan İlhan, sınavda başarılı olan öğrencilere belgelerini takdim ederek hocaları ve annelerini tebrik etti.

Ağrı İl Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayarak Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen Hafızlık Tespit Sınavı’nda başarılı olan öğrenciler için Belge Takdim Töreni düzenlendi.Ağrı İl Müftülüğünde gerçekleştirilen törende, İl Müftüsü Dr. İhsan İlhan tarafından öğrencilere hafızlık belgeleri takdim edildi.

Hafızlık belgelerini öğrencilere takdim eden Dr. İlhan, “Gönüllerine ve akıllarına Kur’an’ı nakşeden hafızlarımızın, inşallah hayatlarına da Kur’an’ı nakledeceklerine inanıyorum. Her birinin Kur’an ahlakıyla ahlaklanarak hayırlı işlere öncülük etmelerini temenni ediyorum.” dedi.

Dr. İlhan, hafızlıklarını tamamlayan öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi; bu süreçte emeği bulunan hocaları ile büyük fedakarlık gösteren annelerini de tebrik etti.

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
'Bizi kim alabilir?' dedi, sonu kötü oldu

"Bizi kim alabilir?" dedi, sonu kötü oldu
Türk futbolunda ortalık yangın yeri! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu neden sessiz?

Türk futbolu yangın yeri ama ondan çıt çıkmıyor
A Milli Takım'a alınmayan yıldız, koca ülkeyi sallıyor! Taraftarlar nasıl çıldırmasın

A Milli Takım'a almadığı yıldız koca ülkeyi sallıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk futbolunda deprem büyüyor! Bütün hakemler ifadeye çağrılıyor

Yangın büyüyor! Bütün hakemleri çağırdılar
Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı

Mal varlığıyla belediye bütçesini 4'e katlayan müdür
İspanyol oyuncu Arón Piper, Hande Erçel'i Instagram'dan takibe aldı

Hande Erçel'e dünyaca ünlü oyuncudan sürpriz hamle!
Bilal Erdoğan perde arkasını anlattı! ABD 11 milyon dolar fazla verdi ama onlar İstanbul'u seçti

ABD servet verdi, dünya devleri Türkiye'yi seçti
Beştepe'de fon krizi toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya geliyor

Beştepe'de hareketli gün! Erdoğan herkesi makamına çağırdı
FETÖ operasyonunda 20 gözaltı! Gizli tanığın dijital arşivi ortaya çıkardı

Gizli tanığın dijital arşivi ortaya çıkardı! 30 gözaltı
MHK soruşturmasında İstanbul'da görev yapan 17 hakemin adı WhatsApp'ta sıralandı

İstanbul'da görev yapan 17 hakemin adı WhatsApp'ta sıralandı