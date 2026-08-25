Haberler

Ağrı'da Umre Adaylarına Seminer

Ağrı'da Umre Adaylarına Seminer
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde umreye gidecek adaylar için İl Müftüsü Dr. İhsan İlhan tarafından Diyadin Merkez Camii'nde seminer düzenlendi. Seminerde umrenin fazileti ve ibadet sırasında dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı. Ayrıca Müftü İlhan, Kur'an kurslarını ziyaret ederek hazırlık çalışmalarını inceledi.


Ağrı'nın Diyadin ilçesinde umre ibadeti için kutsal topraklara gidecek umre adaylarını bilgilendirmek amacıyla İl Müftüsü Dr. İhsan İlhan tarafından seminer verildi. Diyadin Merkez Camii'nde düzenlenen seminerde umrenin fazileti ve ibadet esnasında dikkat edilmesi gereken hususlara değinen İl Müftüsü Dr. İlhan, “Umre, Rabbimizin rızasını kazanmak için çıkılan müstesna bir yolculuktur. Bu yolculuğun manevi ikliminden en güzel şekilde istifade ederek ibadetlerinizi bilinçli ve usulüne uygun şekilde yerine getirmenizi temenni ediyorum. Rabbim umre yolculuğunuzu kolaylaştırsın, ibadetlerinizi kabul eylesin.” dedi.
Seminer, Müftü Yardımcısı Lütfiye Ötken ile Diyadin İlçe Müftü Vekili Ümit İdi’nin sunumlarıyla devam etti. Müftü Dr. İlhan, Diyadin programı kapsamında Murat Camii Kur’an Kursu ile Ergül Doğan Kur’an Kursu’nu ziyaret ederek eğitim-öğretim dönemi öncesinde yürütülen hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
ABD'den 47 yıl sonra gelen Suriye kararı! Dışişleri: Memnuniyetle karşılıyoruz

Yeni bir dönem başlıyor! ABD'nin kararına Türkiye'den ilk tepki
Alihan Kuriş operasyonunda 3. dalga! 54 gözaltı, 11 şirkete kayyum kararı

Süleymancılara yeni operasyon! 11 şirkete kayyum atandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Memur olarak atandığı kurumda gördüklerine inanamadı: Bu ülke nasıl ayakta duruyor?

Memur olarak atandığı kurumda gördüklerine inanamadı

Arda Güler Vinicius'u delirtmiş: Bir kez olsun şu pası bana at

Neler olmuş neler: Bir kez olsun şu pası bana at
Sıcaklıklar cuma düşüyor, yağış geliyor

Yurt genelinde sıcaklıklar cuma düşüyor, yağış geliyor
Hülya Avşar’dan doğum günü kutlaması gecikmedi! Feraye’den yanıt geldi

Hülya Avşar’dan doğum günü kutlaması gecikmedi!
Sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 21 yaşındaki genç can verdi

Henüz ömrünün baharındaydı! Sokak ortasında can verdi
Yeşilçam’ın ela gözlü dilberinin son halini görenler tanıyamıyor

Yeşilçam’ın ela gözlü dilberinin son halini görenler tanıyamıyor
İYİ Parti'den polis müdahalesinin ardından fenalaşan vekil Selçuk Türkoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama

Polis müdahalesinde fenalaşan milletvekilinden kötü haber