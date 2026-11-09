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Ağrı Eleşkirt'te mahsur çoban, 112 ihbarı üzerine başlatılan çalışmayla kurtarıldı

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Ağrı Eleşkirt'te mahsur çoban, 112 ihbarı üzerine başlatılan çalışmayla kurtarıldı
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Ağrı Eleşkirt'te Türkeli Köyü kırsalında mahsur kalan çoban, 112 ihbarı üzerine Ağrı Valiliği koordinesinde AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı. Sağlık kontrolleri için sağlık ekiplerine teslim edilen çobanın güvenli şekilde tahliyesi sağlandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda, Ağrı’nın Eleşkirt ilçesine bağlı Türkeli Köyü kırsalında bir çobanın mahsur kaldığı bilgisi üzerine kurtarma çalışması başlatıldı.

Ağrı Valiliği koordinesinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede yürütülen çalışmalar sonucunda mahsur kalan çobana ulaşıldı.

Bulunduğu bölgeden güvenli şekilde kurtarılan vatandaşımız, gerekli sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ağrı Valiliği, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalarını sürdürerek, kurtarma operasyonunda görev alan tüm ekiplere teşekkür ederek, vatandaşa geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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