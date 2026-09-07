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Ağrı'da öğrencilerin okul heyecanı uyum haftasıyla başladı

Ağrı'da öğrencilerin okul heyecanı uyum haftasıyla başladı
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Ağrı'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında okul öncesi, ilkokul 1'inci ve ortaokul 5'inci sınıf öğrencileri için uyum haftası başladı.

Ağrı'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında okul öncesi, ilkokul 1'inci ve ortaokul 5'inci sınıf öğrencileri için uyum haftası başladı.İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, Eğitim Müfettişleri Başkanı İbrahim Gökalp ve Şube Müdürü Fırat Güzelyüz ile İbrahim Çeçen İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Çakan, öğrencilerle sohbet ederek heyecanlarına ortak oldu, velilerle görüştü. Öğretmenlerle de bir araya gelen Çakan, uyum haftası kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Uyum haftası 11 Eylül'e kadar sürecek Okul öncesi ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri için 5 gün, ortaokul 5'inci sınıf öğrencileri için 3 gün uygulanacak uyum haftası, 11 Eylül'de sona erecek. Öğrencilerin okula ve arkadaşlarına alışmalarını kolaylaştıracak oyun temelli ve yaşantıya dayalı etkinlikler gerçekleştirilecek. Programlarda okul-aile işbirliğinin yanı sıra okul dışı öğrenme ortamlarına da yer verilecek.

"Çocuklarımızın yanında olacağız" Çakan, öğrencilerin eğitim hayatına güvenli ve mutlu bir başlangıç yapmasının büyük önem taşıdığını söyledi.Çocukların ilk okul deneyimlerinde öğretmen ve velilerle birlikte hareket edeceklerini belirten Çakan, "Her öğrencimizin okula sevgiyle, güvenle ve heyecanla başlamasını istiyoruz. Çocuklarımızın eğitim yolculuğunun ilk gününden itibaren yanlarında olacağız. Öğretmenlerimiz ve velilerimizle el ele vererek onların mutlu ve başarılı bir eğitim hayatı geçirmeleri için çalışacağız." dedi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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