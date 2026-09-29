Haberler

Ağrı'da 1.500 üniversite öğrencisine siber zorbalık ve dolandırıcılık anlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı'da 1.500 üniversite öğrencisine siber zorbalık ve dolandırıcılık anlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, SİBERAY programı kapsamında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde 1.500 öğrenciye dijital güvenlik bilgilendirmesi yaptı. Etkinlikte güvenli sosyal medya, siber zorbalık, dolandırıcılık ve kişisel verilerin korunması anlatıldı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, SİBERAY programı kapsamında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya gelerek dijital güvenlik konusunda bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Üniversitede kurulan stant aracılığıyla toplam 1.500 öğrenciye ulaşıldı.

Çalışmada öğrencilerin internet ve sosyal medya kullanımında karşılaşabilecekleri risklere dikkat çekilirken, siber güvenlik konusunda bilinç oluşturulması amaçlandı. Dolandırıcılık ve siber zorbalık anlatıldı. Bilgilendirme faaliyetinde güvenli sosyal medya kullanımı, siber zorbalık, bilişim sistemleri üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri, kişisel verilerin korunması ve zararlı yazılımlar hakkında öğrencilere bilgiler aktarıldı. Dijital ortamda karşılaşılabilecek tehditlere karşı alınabilecek önlemlerin de anlatıldığı etkinlikte, kişisel bilgilerin korunmasının ve internet kullanımında dikkatli davranmanın önemi vurgulandı. Program kapsamında ayrıca dijital bağımlılık ve dijital oyunlar konusu ele alınarak teknolojinin daha bilinçli ve kontrollü kullanılmasına yönelik farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, SİBERAY programının siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi, oluşabilecek maddi ve manevi zararların azaltılması ve toplumdaki dijital güvenlik bilincinin artırılması amacıyla sürdürüldüğü belirtildi. Gerçekleştirilen farkındalık çalışması kapsamında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde 1.500 öğrenciye ulaşıldığı bildirildi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
A Milli Takım'a alınmayan yıldız, koca ülkeyi sallıyor! Taraftarlar nasıl çıldırmasın

A Milli Takım'a almadığı yıldız koca ülkeyi sallıyor
Yurt dışından telefon getirene kötü haber! IMEI harcı 70 bin liraya dayanıyor

Bir dönem 131 liraydı! 2027’de rakam 70 bin liraya dayanacak
Fransa, Belçika'yı tek golle yendi

Rakiplerimiz Fransa ve Belçika karşılaştı! Tek golle 3 puanı kaptılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanyol modelle görüntülenmişti! Hakan Sabancı'dan aşk sorusuna şaşırtan yanıt

Hakan Sabancı aşk iddialarını tek cümleyle bitirdi
Sinirli şekilde soyunma odasına giden Arda Güler'i şaşırtan istek! Rakip oyuncuyu kırmadı

Sinirli şekilde soyunma odasına giden Arda Güler'i şaşırtan istek
Bakan Gürlek, MHK operasyonunun detaylarını açıkladı

Bakan, MHK operasyonunun detaylarını açıkladı! Neler yapmışlar neler
Bursa'da sabırlar taştı! İşte Hacıosmanoğlu'na stadı terk ettiren tezahürat

İşte Hacıosmanoğlu'na stadı terk ettiren tezahürat
Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı

Mal varlığıyla belediye bütçesini 4'e katlayan müdür
Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid'in hikayesi 'Yok artık' dedirtti

Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid'in hikayesi "Yok artık" dedirtti

FETÖ operasyonunda 30 gözaltı! Gizli tanığın dijital arşivi ortaya çıkardı

Gizli tanığın dijital arşivi ortaya çıkardı! 30 gözaltı