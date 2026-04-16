Afyonkarahisar’da anlamlı proje: gençler zaferin izinde

Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş’ın himayelerinde hayata geçirilen “Zaferin İzinde Yolculuk” projesiyle öğrenciler tarih bilinciyle buluşuyor. Proje kapsamında 9. ve 10. sınıf öğrencileri, Milli Mücadele’nin önemli noktalarını ziyaret ederek hem geçmişi yerinde öğrenecek hem de zafer ruhunu yakından hissedecek.

GENÇLER TARİHİ YERİNDE ÖĞRENECEK

Cumhuriyetin temellerinin atıldığı şehirlerden biri olan Afyonkarahisar’da hayata geçirilen proje ile gençler, Milli Mücadele ruhunu yerinde deneyimleme imkanı bulacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Büyük Taarruz’un izlerini taşıyan şehirde, öğrenciler tarihi mekanları gezerek geçmişe tanıklık edecek.

Proje kapsamında öğrencilerin tarih derslerini sadece teorik olarak değil, sahada yaşayarak öğrenmesi hedefleniyor. Bu sayede gençlerin milli bilinçlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

TARİHİ DURAKLAR GENÇLERİ BEKLİYOR

Proje kapsamında 9. ve 10. sınıf öğrencileri, Valilik desteğiyle İstiklal Tanıtım Merkezi, Büyük Taarruz Şehitliği ve Mustafa Kemal Atatürk Anıtı gibi önemli noktaları ziyaret edecek.

Bu ziyaretlerle öğrencilerin, Milli Mücadele sürecinde yaşananları daha yakından kavraması ve tarih bilinci kazanması hedefleniyor.

VALİ AKTAŞ: TÜM GENÇLER ZAFERİN ANLAMINI BİLMELİ

Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, projenin gençler açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “Zaferin Başkenti olarak anılan şehrimizde, gençlerimizin zafer yolunun ne olduğunu ve Milli Mücadele’de neler yaşandığını bilmesini istiyoruz” dedi.

Aktaş, projenin temel amacının gençlere tarihi yerinde öğretmek ve milli değerlerle bağlarını güçlendirmek olduğunu vurguladı.

Haber: Faruk Kılınç