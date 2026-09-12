Afşin-Elbistan Termik Santrali’nde patlama sonrası yangın
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bulunan Afşin-Elbistan Termik Santrali'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından santral içerisinde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, santral çevresinde güvenlik önlemleri alındı.
Yangının çıkış nedeni ile patlamanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.
Olayda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Haber: Muhammet Özer
Kaynak: Haber Platformu