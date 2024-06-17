Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir evlendi mi? Afra ve Mert ne zaman evlendi?

Yalı Çapkını dizisinin final yapmasıyla bir süredir aşk yaşayan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir çifti soluğu İspanya-Marbella'da aldı. Baş başa denizin ve güneşin tadını çıkaran çifti, gizlice evlendiği balayı için de oraya gittiği ileri sürüldü. Peki, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir evlendi mi? Afra ve Mert ne zaman evlendi? Detaylar haberimizde...

AFRA SARAÇOĞLU VE MERT RAMAZAN DEMİR EVLENDİ Mİ?

Birlikte tatil yapan çift, Rus hayranları tarafından denizde eğlenirken görüntülendi. Oldukça keyifli oldukları görülen ikilinin balayı yaptığı iddiası kısa sürede gündem oldu. Çifte yakın kaynak, Aramızda Kalmasın'a yaptığı açıklamada "Evlilik doğru değil, evlenmediler. İspanya'da sadece tatildeler" dedi.

EVLİLİK İDDİALARINA NE CEVAP VERDİLER?

Kurban Bayramı'nı tatilde geçiren çiftten Demir, Instagram hesabından sıcaktan bunaldığı anları paylaşarak "Şükür piştik. İyi bayramlar" dedi. Afra Saraçoğlu da paylaşıma "İyi bayramlar" yorumuyla karşılık verdi.