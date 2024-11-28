AFAD PERSONEL ALIM BAŞVURUSU | 2024 AFAD personel alım başvurusu ne zaman başlıyor, nereden yapılır?

Afad personel alımları, kamu istihdamı fırsatlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Afad'ın yayımladığı ilana göre, farklı kadrolarda birçok personel alımı yapılacak. Başvuru tarihleri, şartları ve başvuru platformu, adayların en çok merak ettiği konular arasında. AFAD personel alımına dair tüm detayları sizler için derledik. Peki, AFAD personel alım başvurusu ne zaman başlıyor, nereden yapılır? Detaylar haberimizde...

AFAD PERSONEL ALIM BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sınavla sözleşmeli 1000 arama ve kurtarma teknikeri alımı başvuruları, 9 Aralık 2024 saat 10:00-17 Aralık 2024 saat 17:00 arasında gerçekleştirilebilecek.

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI