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AFAD PERSONEL ALIM BAŞVURUSU | 2024 AFAD personel alım başvurusu ne zaman başlıyor, nereden yapılır?

AFAD PERSONEL ALIM BAŞVURUSU | 2024 AFAD personel alım başvurusu ne zaman başlıyor, nereden yapılır?
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AFAD personel alım başvurusu, kamu kurumlarında çalışmayı hedefleyen vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 2024 yılı için yeni personel alım ilanını yayınladı. Peki, AFAD personel alım başvurusu ne zaman başlayacak ve başvurular nereden yapılacak? İşte AFAD personel alımıyla ilgili detaylar!

Afad personel alımları, kamu istihdamı fırsatlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Afad'ın yayımladığı ilana göre, farklı kadrolarda birçok personel alımı yapılacak. Başvuru tarihleri, şartları ve başvuru platformu, adayların en çok merak ettiği konular arasında. AFAD personel alımına dair tüm detayları sizler için derledik. Peki, AFAD personel alım başvurusu ne zaman başlıyor, nereden yapılır? Detaylar haberimizde...

AFAD PERSONEL ALIM BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sınavla sözleşmeli 1000 arama ve kurtarma teknikeri alımı başvuruları, 9 Aralık 2024 saat 10:00-17 Aralık 2024 saat 17:00 arasında gerçekleştirilebilecek.

AFAD PERSONEL ALIM BAŞVURUSU | 2024 AFAD personel alım başvurusu ne zaman başlıyor, nereden yapılır?

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
  • Erkek adaylar için uygulama ve sözlü sınav tarihlerinde askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  • Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak. (17.12.1995 tarihinde veya sonrasında doğmuş olmak.)
  • Son başvuru tarihi itibarıyla en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
  • Tartılma ve ölçülme çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.60 metre, en fazla 1.90 metre; kadınlarda ise en az 1.55 metre, en fazla 1.80 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg'dan fazla fark olmamak.
  • Fiziksel, ruhsal, görsel ve işitsel engelli olmamak.
  • Her türlü coğrafyada, fiziki koşulda ve iklim şartında arama ve kurtarma görevini yapmaya, her türlü vasıta ile seyahat etmeye herhangi bir engeli olmamak.
  • Süresi içinde ve usulüne uygun olarak giriş sınavına başvuruda bulunmuş olmak.
  • Adaylar sadece bir il için başvuruda bulunabilecektir.
  • Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmesi halinde son başvuru tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere)
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