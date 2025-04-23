İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

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AFAD'dan 6.2'lik deprem sonrası İstanbul halkına kritik uyarı

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İstanbul'da Silivri açıklarında önce 3.9 ardından da 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedilen deprem sonrası bir açıklama yapan AFAD, "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın" uyarısında bulundu.

Marmara Denizi'nde saat 12.13'te 3,9 ve 12.49'da 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedildi. Artçı sarsıntılar devam ediyor.

AFAD'DAN "HASARLI BİNALARA GİRMEYİN" UYARISI

Büyük korkuya neden olan deprem sonrası bir açıklama yapan AFAD, "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin" ifadelerine yer verdi.

İLK SARSINTI 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 12.13'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre depremin derinliği 6.99 kilometre olarak kaydedildi.

İKİNCİ DEPREM FENA SALLADI

Bu depremin ardından Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 12.59'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 6.92 kilometre olarak ölçüldü.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Depremler İstanbul'un tüm ilçeleri ve çevre illerden de hissedildi. Sarsıntıyı hissedip panik yaşayan halk tedbir amaçlı sokaklara döküldü.

AFAD'dan 6.2'lik deprem sonrası İstanbul halkına kritik uyarı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Doğal Afetler
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıKargın Beyi:

İst depreme 5 yılda hazırlarım diyen bld baskanı vardı hani bedava su süt ekmek ulasım burs vaadleri vermişti Hani temel atmama töreni yapan kendisini yapraklara alkıslatan denizaltı ile kent içi yolculuk vaadeden hatırlamadızmı? Kendiside hatırlamıyorum dedi zaten yalan makinesi

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Haber YorumlarıAvşar OĞLU:

hep aynı uyarı ! bıktık artık ! bizi uyarana dek, acil toplanma alanı; güvenli barınma evleri vs oluşturun da insanlar gidip orda beklesin ! Maraş depreminde gördük sizin hazırlığınızı ! ağzımızı açtırmayın, güzel bişey çıkmayacak ağzımızdan

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Haber YorumlarıAysel Babadag:

riskli yapılara girmek zorunda kalıyorsa insanlar yeni yapıların kira bedellerine güçleri yetmiyorsa riskli yapıda oturmak zorunda kalıyorsan çözüm ne sokakta mı kalsınlar ?

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Haber Yorumlarısefa KURAL:

kentsel dönüşüme hayır diyenlerin ve söz verip yapmayanların evlerine gidin,riskli binalara girmeyin bencede

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

tedbiri imkanlarınız ölçüsünde alıp taktiri Allaha bırakın depremin yeri zamanı saati dakikası anı belli değildir insanları barınmak için mağaraya razı hale getirdiniz ben deprem olduğu andan itibaren yaşadığım evde duyarsızlıktan bilinçsizlikten tedbirsizlikten zevkten cesaretten değil çaresizlikten selavat getirip oturuyorum

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