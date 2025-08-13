Adli Tıp Kurumu, personel ihtiyacını karşılamak amacıyla farklı unvanlarda toplam 155 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Resmi Gazete' de yayımlanan duyuruya göre, başvurular 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da başladı. Alımlar; sağlık, bilişim, teknik hizmetler ve idari kadrolar başta olmak üzere çeşitli alanlarda yapılacak. Adli Tıp Kurumu personel alımı ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Adli Tıp Kurumu personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

ADLİ TIP KURUMU SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Adli Tıp Kurumu, farklı unvanlarda istihdam edilmek üzere toplam 155 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Resmi Gazete' de yayımlanan ilana göre, başvuru süreci 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 10:00'da başladı. Adaylar, başvurularını yalnızca çevrim içi ortamda gerçekleştirebilecek.

ADLİ TIP KURUMU SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR ?

Başvuru süreci, 26 Ağustos 2025 Salı günü saat 23:59 itibarıyla sona erecek. Bu tarihten sonra yapılan başvurular sistem tarafından kabul edilmeyecek. Adayların, başvuru tarihleri arasında gerekli belgeleri eksiksiz şekilde sisteme yüklemeleri ve başvuru şartlarını dikkatle incelemeleri gerekiyor.

ATK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınavlara, 2024 KPSS'ye katılan adaylar başvurabilecek. Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için ilgili puan türünden en az 60 puan alma şartı aranırken, diğer tüm pozisyonlarda adayların ilgili puan türünden en az 70 puan almış olmaları gerekiyor. Bu puan barajını karşılayan adaylar başvuru yapma hakkına sahip olacak.

ADLİ TIP KURUMU SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirecekler. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu ya da doğrudan Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) sitesi üzerinden giriş yaparak, başvuru süresi içinde e-Devlet üzerinde aktif olacak iş başvuru ekranını kullanarak işlemlerini tamamlayabilecekler.