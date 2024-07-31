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Adli tatil ne zaman bitecek 2024? Adli tatil kaç gün sürer?

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Adli tatil ne zaman bitecek 2024? Adli tatil kaç gün sürer? Adli tatlide hangi davalar görülür? Adli tatil, Türkiye'de yargı organlarının her yıl belirli bir süre için kapandığı dönemi ifade eder. Adli tatil, her yıl Türkiye'deki yargı organlarının çalışmalarına ara verdiği bir süreçtir. Adli tatilin ne zaman başlayıp biteceği ve süresi hakkında merak edilenler haberimizde.

Adli Tatil genellikle 42 gün sürer ve 1 Eylül'de yeni adli yılın başlamasıyla sona erer. Ancak bu süre, özel durumlar veya olağanüstü hallerde değişiklik gösterebilir. 2024 yılı için adli tatilin bitiş tarihi 31 Ağustos olarak belirlendi. Adli tatil, Türkiye'de yargı organlarının her yıl belirli bir süre için kapandığı dönemi ifade eder. 2024 yılında adli tatil, 20 Temmuz'da başlamış olup, 31 Ağustos'ta sona erecektir. Bu dönemde yalnızca belirli davalar ve acil işler görülmektedir.

ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp 31 Ağustos'ta sona eriyor. Yeni adli yıl, 1 Eylül'ün pazar gününe denk gelmesi nedeniyle, 2 Eylül'de Yargıtay'da düzenlenecek törenle başlayacak.

Adli tatil ne zaman bitecek 2024? Adli tatil kaç gün sürer? Adli tatlide hangi davalar görülür?

ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN DAVALAR

Adli tatilde, görülen dava ve işler şöyle:

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

b) Her çeşit nafaka davaları ile soy bağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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