Adıyaman'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Cuma K. idaresindeki 44 ADM 158 plakalı otomobil ile Onur G. idaresindeki 31 ALT 983 plakalı motosiklet, Nurettin Soykan Caddesi üzerinde çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN