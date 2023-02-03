Fox TV'nin yeni başlayacak olan dizisi Adım Farah'ın nerede çekim yapıldığı merak edildi. Dizinin ilk tanıtım fragmanını izleyenler, Adım Farah nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Adım Farah dizisi çekim yerleri neresi, dizideki mekanlar nerede? araştırması yapıyor. Peki, Adım Farah dizisi nerede çekildi? Adım Farah dizisinin çekildiği il, ilçe, mahalle, semt neresidir? İşte detaylar...

Adım Farah uyarlama mı? Adım Farah hangi dizi ve kitaptan uyarlamadır? Adım Farah dizisi hangi yabancı diziden uyarlama?

Başrollerini Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in paylaştığı "Adım Farah" dizisinden ilk fragmanı yayınlandı. Dizinin nerede çekildiği merak edildi. Peki, Adım Farah nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Adım Farah dizisi çekim yerleri neresi, dizideki mekanlar nerede? Dizideki mekanlar neresidir? Ayrıntılar haberimizde...

ADIM FARAH NEREDE ÇEKİLİYOR?

Adım Farah dizisi genel olarak İstanbul ve ilçelerinde çekilmektedir. Dizinin çekimleri İstanbul'da yapılıyor. Ek olarak dizi The Cleaning Lady dizisinden uyarlamadır.

ADIM FARAH KONUSU NEDİR?

"Adım Farah" ülkesinden kaçmak durumunda kalan ve yasa dışı olarak oğluyla birlikte hayatta kalma mücadelesi veren Farah'ın istemeden bir cinayete şahit olması ve aynı gece tanıştığı Tahir Lekesiz ile kesişen hayatlarını konu alıyor.

ADIM FARAH OYUNCU KADROSU

Engin Akyürek

Demet Özdemir

Fırat Tanış

Senan Kara

Lale Başar

Oktay Çubuk

Mustafa Avkıran

Ali Sürmeli