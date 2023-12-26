Adım Farah final mi, bitiyor mu? Adım Farah neden final yapıyor?

Başrollerinde Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in yer aldığı Adım Farah dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Farklı konusuyla dikkat çeken dizinin final yapacağı yönünde haberler gündeme geldi. Adım Farah final mi merak konusu oldu. Arama motorlarında Adım Farah neden final yapıyor sorgulatılıyor. Peki, Adım Farah final mi, bitiyor mu? Adım Farah neden final yapıyor? Detaylar haberimizde...

ADIM FARAH SON BÖLÜM NE OLDU?

Tüm çabasına rağmen Mehmet ve diğer polislerin kıskacından kurtulamayan Tahir'in abisiyle yüzleşmekten başka çaresi kalmamıştır. Aradığı suçlunun Tahir olduğunu öğrenen Mehmet'in dünyası başına yıkılır. Mehmet, Tahir'i emniyete götürdüğü sırada gerçekleşen sürpriz bir ziyaret ile iki kardeş arasındaki gerilim beklenmedik bir boyuta taşınır.

Diğer yandan Orhan'ın kurduğu sistem sayesinde yakalanmaktan son anda kurtulan Farah, Behnam'ın kendini yakma pahasına kalkıştığı son büyük hamlesini öğrenir. Farah, Bade ve Gönül'le birlikte bunu engellemek için bir plan yapar. Farah'ın kusursuz bir şekilde ilerleyen planı Tahir'in Orhan'la çalıştığını öğrenmesiyle birlikte bir kaosa dönüşür. Farah ve Tahir düştükleri bu karmaşık durumdan kurtulmak için kafa kafaya verip bir çözüm yolu arar.

Tüm bu kaosu sona erdirmenin tek yolu Behnam'la gerçekleştirecekleri son bir hesaplaşmadan geçer. Kaybedecek hiçbir şeyi kalmayan Behnam'ın ise pes etmeye niyeti yoktur.

ADIM FARAH FİNAL Mİ?

Adım Farah dizisi 30 Aralık Cumartesi günü yayınlanacak 26.bölümüyle ekran macerasına veda edecek.