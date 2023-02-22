Adım Farah dizisi oyuncuları kimler? Adım Farah oyuncu kadrosu! Adım Farah dizisi karakterleri gerçekte kim, adı ne?

Fox Tv'nin yeni dizisi Adım Farah oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekiyor. Adım Farah dizisinde rol alan ünlüler araştırılıyor. Peki, Adım Farah dizisi oyuncuları kimler? Adım Farah dizisi karakterleri gerçekte kim, adı ne? İşte detaylar...

Adım Farah oyuncu kadrosu! Başrollerinde Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in yer aldığı Adım Farah dizisi Fox Tv ekranlarında seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Adım Farah'ın fragmanı merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncularını araştırmakta. Adım Farah dizisinin oyuncu kadrosu aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Adım Farah dizisi oyuncuları kimler? Adım Farah dizisi karakterleri gerçekte kim, adı ne? Detaylar haberimizde...

ADIM FARAH DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ülkesinden kaçmak zorunda kalan ve yasa dışı şekilde oğluyla birlikte hayatta kalmak için mücadele eden Farah'ın (Demet Özdemir) istemeden şahit olduğu bir cinayet ve aynı gece tanıştığı Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile kesişen hayatları artık sonsuza dek değiştirecektir…

ADIM FARAH OYUNCULARI KİMLER?

Adım Farah dizisinde Demet Özdemir, Engin Akyürek, Fırat Tanış, Senan Kara, Lale Başar, Oktay Çubuk, Mustafa Avkıran, Ali Sürmeli gibisi isimler yer almaktadır.