FOX TV'nin sevilen dizisi Adım Farah, sezon finali bölümüyle seyircisiyle buluştu. Kullanıcılar tarafından Adım Farah yeni bölüm ne zaman araştırılıyor. Peki, Adım Farah 2.sezon ne zaman? Adım Farah yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Adım Farah yeni sezon ne zaman? İşte detaylar...

Başrollerinde Engin Akyürek ve Demet Özdemir'in yer aldığı Adım Farah, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Adım Farah dizisi 14.bölümü ile sezon finali yaptı. Kullanıcılar tarafından dizinin yeni sezonu ne zaman yayınlanacak araştırılıyor. Peki, Adım Farah 2.sezon ne zaman? Adım Farah yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Adım Farah yeni sezon ne zaman? Detaylar haberimizde...

ADIM FARAH SON BÖLÜM NE OLDU?

Farah, Behnam'ın hayatta olduğunu öğrendikten sonra diken üstünde olacaktır. Tahir'in iyi niyeti, Kerimşah'ın kurtulma ihtimali ile İran'daki bilinmeze çomak sokması uyuyan devi uyandırmıştır.Kimdir bu Behnam, gücü nedir? Bir erkek çocuğu, veliahtı olduğunu öğrenince ne yapacaktır? Yeni bir hayatın rüyasını kuran Tahir ve Farah'ı ise bundan sonra nasıl bir kader beklemektedir?

Farah'ın Ali Galip eve yerleştirdiği kalem ise meyvesini verecek, Mehmet dinleme sayesinde Ak Kuzu ve Kara Kuzunun fiziksel buluşmasını öğrenecektir. Kara kuzunun Orhan amir olduğundan habersiz, Mehmet buluşma peşinde koşarken, başına neler gelecektir? Güvenlik sızıntısı öğrenildiğinde Bade ve Farah baş şüpheliler olacaktır. Aga bu ihaneti öğrendiğinde ne yapacaktır? Farah artık hem derinlerin, hem çocuğunun babasının radarındadır.

ADIM FARAH 2.SEZON NE ZAMAN?

Adım Farah dizisi bu akşam sezon finaliyle Fox Tv ekranlarında yayınlandı. Dizinin yeni sezonun ne zaman yayınlanacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Adım Farah dizisinin 2. sezonun yayın tarihi hakkında resmi bir açıklama bulunmamaktadır.