Adil Yıldırım kimdir? Adil Yıldırım kaç yaşında, nereli?

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ADİL YILDIRIM KİMDİR?

Adil Yıldırım, 6 Ocak 1982'de İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olduktan sonra on yıl boyunca İtalya'da yaşamını sürdürdü. Milano Teknik Üniversitesi (Politecnico di Milano) bünyesinde Uluslararası Pazarlama alanında yüksek lisans yaptı. Felsefe ve insan ilişkilerine olan ilgisi onu bu alanlarda kendini geliştirmeye yönlendirdi ve Avrupa genelinde çeşitli seminerlere katıldı.

İtalya'da, Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) bünyesinde İlişki Koçu olarak eğitimini tamamlayan Yıldırım, bir yandan da edebiyat tutkusunu sürdürdü. Ortaokul yıllarından beri yazdığı kısa hikâyeleri, İtalya'nın ünlü gazetesi Corriere della Sera'nın hafta sonu eklerinde yayımlandı.

Yazmak onun için bir tutku ve terapi aracı olarak öne çıkıyor. Adil Yıldırım, "İnsan yaşamı boyunca yalan söyleyebilir, ancak yazarken asla yalan söyleyemez; çünkü yazan kişi, ruhuyla yüzleşmek zorundadır" ifadesiyle roman yazma serüvenini anlatıyor.