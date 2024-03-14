Adem Kınalı kimdir? AK Parti Erzurum- Narman Belediye Başkan adayı Adem Kınalı kaç yaşında, nereli?
Adem Kınalı kimdir? AK Parti Erzurum- Narman Belediye Başkan adayı Adem Kınalı kaç yaşında, nereli? Adem Kınalı, AK Parti'nin Erzurum-Narman Belediye Başkan adayı olarak bilinir. Ancak, Kınalı'nın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında bilgi bulunmamaktadır. Kınalı, yerel seçimlerde AK Parti'den aday olarak gösterildi ve halkın desteğini kazanmak için kampanya yürütmektedir.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Erzurum- Narman Belediye Başkan adayı Adem Kınalı oldu. Peki, Adem Kınalı kimdir? AK Parti Erzurum- Narman Belediye Başkan adayı Adem Kınalı kaç yaşında, nereli?
ADEM KINALI KİMDİR?
AK Parti'nin 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Erzurum- Narman Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmiştir.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.