Adem Demir kimdir? Memleket Partisi Konya Karatay Belediye Başkan Adayı Adem Demir kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Konya Karatay Belediye Başkan Adayı Adem Demir kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Adem Demir kimdir? Memleket Partisi Konya Karatay Belediye Başkan Adayı Adem Demir nereli? Detaylar haberimizdedir…

ADEM DEMİR KİMDİR?

Adem Demir, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Memleket Partisi Konya Karatay Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.