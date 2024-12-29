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Adana okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Adana Valiliği)?

Adana okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Adana Valiliği)?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 30 Aralık Pazartesi günü için yaptığı hava durumu uyarıları sonrasında, Adana'da okulların tatil olup olmayacağı konusu gündeme geldi. Öğrenciler ve veliler, tatil durumunu merak ediyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Doğu Akdeniz'de beklenen kuvvetli yağışlara dikkat çağrısı yapıldı. Muğla'nın doğusu ve Antalya'da da yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 30 Aralık Pazartesi günü için yapılan hava durumu uyarıları sonrasında, okulların tatil olup olmayacağı konusu gündeme geldi. Öğrenciler ve veliler, bugün okulların tatil olup olmayacağı konusunda bilgi arayışı içerisinde. Adana okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi?

VALİLİK UYARDI

Adana okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Adana Valiliği)?


30 ARALIK PAZARTESİ ADANA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Henüz resmi makamlardan Adana'da okulların tatil olacağına ilişkin açıklama yapılmadı.

METEOROLOJİ UYARDI
DOĞU AKDENİZ'DE BEKLENEN KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!

Doğu Akdeniz'de beklenen yağışların bugün (29.12.2024 Pazar) öğle saatlerinden itibaren Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde, yarın (30.12.2024 Pazartesi) ilk saatlerden itibaren Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, 1300-1400 metre üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, kıyı kesimlerde yıldırım ve dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MUĞLA'NIN DOĞUSU İLE ANTALYA'DA YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Muğla'nın doğusu ile 29.12.2024 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Antalya'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 700-800 metre rakım üzeri yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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