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Adana iftar vakti saat kaçta? 1 Mart Adana'da akşam ezanı kaçta okunuyor?

Adana iftar vakti saat kaçta? 1 Mart Adana'da akşam ezanı kaçta okunuyor?
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Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Müslümanlar oruç tutmaya başladı. Adana için iftar saatini bekleyenler Adana'da orucun saat kaçta açıldığını merak ediyor. İşte Adana iftar saati!

Adana iftar saati kaçta? Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Müslümanlar oruç tutmaya başladı. Adana için iftar saatini bekleyenler Adana'da orucun saat kaçta açıldığını merak ediyor. İşte Adana iftar saati haberimizde...

ADANA İFTAR SAATİ

1 Mart 2025 Cumartesi günü Adana için iftar saati 18.39'dur.

Adana iftar vakti saat kaçta? 1 Mart Adana'da akşam ezanı kaçta okunuyor?

Akşam ezanının yanlışlıkla bir-iki dakika erken okunmasından dolayı orucunu açan kimsenin ne yapması gerekir?

Namaz, imsak ve iftar vakitlerinin tespitinde takvimlere göre hareket etmek asıldır. Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan takvimlerde namaz vakti gösterilen yerlerin yükseklik ve mesafe farkından dolayı akşam namazı vaktinin girişinde temkin uygulanmaktadır. Söz konusu takvimlerin gösterdiği güneşin batma vaktinden yanlışlıkla iki-üç dakika önce akşam namazına başlanması veya iftar edilmesi hâlinde namaz ve oruç geçerli olur. Ancak daha erken iftar edilirse oruç bozulmuş olur ve kaza edilmesi gerekir.

Kaynak: Diyanet İşleri Yüksek Kurulu

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