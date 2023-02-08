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Adana-Hatay yolu açık mı? Hangi yollar trafiğe kapandı? 8 Şubat Karayolları yol durumu! Yollar açık mı?

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Adana-Hatay yolu açık mı? Hangi yollar trafiğe kapandı? 8 Şubat Karayolları yol durumu! Yollar açık mı?

Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde gerçekleşen depremin ardından bölgeden uzaklaşmak ya da yardım götürmek isteyen binlerce vatandaş kapalı ve açık olan karayollarını araştırmaya başladı.. Peki, Adana-Hatay yolu açık mı? Hangi yollar trafiğe kapandı? 8 Şubat Karayolları yol durumu! Yollar açık mı?

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır ve Kilis olmak üzere toplam 10 ilde hissedildi. Deprem sonrasında ölü ve yaralı sayısı ile ilgili bilgi geldi. AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar, can kaybı ve yaralı sayısı hakkında açıklama yaptı. AFAD, 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu açıkladı. Peki, Adana-Hatay yolu açık mı? Hangi yollar trafiğe kapandı? 8 Şubat Karayolları yol durumu! Yollar açık mı? İşte detaylar haberimizde...

ADANA-HATAY YOLU AÇIK MI?

7,7'lük deprem sonrası Hatay Havalimanı'nın pisti kullanılamaz hale geldi. Hatay Reyhanlı'daki yolun ise ortadan ikiye ayrıldığı gözlendi.

DEPREM NEDENİYLE HANGİ YOLLAR KAPALI?

Bahçe-Gaziantep istikameti, 052-13-01 (Şehitler Viyadüğü) no'lu yol (Yolda olu oluşan çökmeler nedeniyle) araç trafiğine tamam kapatıldı.

Adana-Hatay yolu açık mı? Hangi yollar trafiğe kapandı? 8 Şubat Karayolları yol durumu! Yollar açık mı?

Malatya-Gölbaşı-5. bölge hudud, yoldaki çökmeler nedeniyle araş trafiğine kapatıldı.

Malatya-Yazıhan, depremde köprü derzinin açılması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ancak trafik yeniden çift yönlü olarak sağlanıyor.

Adıyaman-Çelikhan, deprem nedeniyle Bulam 3 köprüsü yıkıldığı için kapalı.

Çelikhan-Sürgü, deprem sebebiyle Balıkburnu köprüsü yıkıldı.

Hatay-Reyhanlı, 420-02 K.K no'lu yol (yolda oluşan çökmeler nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

Göksun-Kahramanmaraş Devlet Yolu'nda ise ulaşım eski devlet yolundan sağlanmaktadır.

Konya - Seydişehir Devlet Yolu, Konya çıkışı - Seydişehir arası her iki yönden tüm araçların geçişine açılmıştır.

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SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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