Üye Girişi
Haberler
Bolu Belediyesi'nin itfaiye raporu tamamlandı: İşte yangının çıkış noktası

Belediyenin itfaiye raporu tamamlandı: İşte yangının çıkış noktası
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bolu'daki yangınla ilgili 12 gözaltı var

Yangın faciası soruşturmasında gözaltı sayısı arttı
Eski otel çalışanından isyan ettiren sözler: Yangın alarmı devreye girince patron kızmıştı

Eski otel çalışanı: Yangın alarmı devreye girince patron kızmıştı
Bu detay ilk kez ortaya çıktı! Yanan otelin yangın merdivenleriyle ilgili kahreden gerçek

Yanan otelin yangın merdivenleriyle ilgili kahreden gerçek

Adana elektrik kesintisi! 24 Ocak Yüreğir, Sarıçam, Kozan elektrik kesintisi ne zaman biter?

Adana elektrik kesintisi! 24 Ocak Yüreğir, Sarıçam, Kozan elektrik kesintisi ne zaman biter?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da Yüreğir, Sarıçam, Kozan elektrik kesintisi listesi araştırılıyor. Adana elektrik kesintisi ne zaman gelir? 24 Ocak günü Adana'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 24 Ocak Adana'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Adana'da Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam ve Ceyhan elektrik kesintisi listesi yayınlandı. İşte Adana'da yaşanacak elektrik kesintileri...

Adana elektrik kesintisi! Toroslar EDAŞ elektrik kesintisi listesi! Toroslar Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (TOROSLAREDAŞ) yapılan açıklamaya göre 24 Ocak Adana'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Adana'da Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam ve Ceyhan olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Adana'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Adana'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Adana elektrik kesintileri ilçelere göre şu şekildedir:

SEYHAN, YÜREĞİR, ÇUKUROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Seyhan elektrik kesintisi listesi için tıklayınız .

Adana elektrik kesintisi! 24 Ocak Yüreğir, Sarıçam, Kozan elektrik kesintisi ne zaman biter?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

Galatasaray defterini kapattı
img

17 yaşındaki Özüm'ün oteldeki son görüntüsü yürekleri sızlattı
img

Yüksel Güran'ın şüpheli hareketlerinin nedeni gerekçeli kararda
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
78 kişiye mezar olan otelin müşterilere gönderdiği mesaj 'pes' dedirtti

78 kişiye mezar olan otelden 'pes' dedirten mesaj! İşte o ifadeler
Mourinho'nun hareketlerine dikkat: Maç biter bitmez soluğu hakemin yanında aldı

Maç biter bitmez soluğu hakemin yanında aldı
Damadın geline yaptığını görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim

Geline yapılanları görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim
Trump, Putin'e 'Savaşı bitir' çağrısı yapmıştı! İşte Rusya'dan gelen yanıt

Trump, Putin'e 'Savaşı bitir' çağrısı yapmıştı! İşte Rusya'dan gelen yanıt
Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj
Yüksel Güran ile Salim Güran'ın ilişkisi var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu

İlişkileri var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.