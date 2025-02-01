Trump'tan 3 ülkeye yaptırım kararı

Trump'ın tehditleri boş çıkmadı! ABD'den 3 ülkeye yaptırım kararı
Akademisyen Çiğdem Bayraktar Öz hakkında tutuklama kararı

Gözaltına alınan akademisyen hakkında karar verildi
Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak

6 Şubat'ın yıl dönümünde uyardı! "Asıl büyük felaket o zaman olacak"
Türkiye'den BM Güvenlik Konseyi'ne Kıbrıs tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz

BM'nin Kıbrıs kararına Türkiye'den sert tepki

Adana elektrik kesintisi! 1 Şubat Çukurova, Yüreğir, Seyhan elektrik kesintisi ne zaman biter?

Adana elektrik kesintisi! 1 Şubat Çukurova, Yüreğir, Seyhan elektrik kesintisi ne zaman biter?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da Çukurova, Yüreğir, Seyhan elektrik kesintisi listesi araştırılıyor. Adana elektrik kesintisi ne zaman gelir? 1 Şubat günü Adana'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 1 Şubat Adana'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Adana'da Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam ve Ceyhan elektrik kesintisi listesi yayınlandı. İşte Adana'da yaşanacak elektrik kesintileri...

Adana elektrik kesintisi! Toroslar EDAŞ elektrik kesintisi listesi! Toroslar Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (TOROSLAREDAŞ) yapılan açıklamaya göre 1 Şubat Adana'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Adana'da Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam ve Ceyhan olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Adana'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Adana'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Adana elektrik kesintileri ilçelere göre şu şekildedir:

SEYHAN, YÜREĞİR, ÇUKUROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Seyhan elektrik kesintisi listesi için tıklayınız .

Adana elektrik kesintisi! 1 Şubat Çukurova, Yüreğir, Seyhan elektrik kesintisi ne zaman biter?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

Maç biter bitmez yanına koştular
img

İmamoğlu'ndan mikrofonu alan Yavaş'ın sözleri alandakileri coşturdu
img

"Yapmayın dedik dinlemediniz, iktidara geldiğimizde..."
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi

Mide bulandıran görüntü! Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Ankara semalarında esrarengiz cisim! Vatandaşlar peşine düştü

Ankara semalarında esrarengiz cisim! Vatandaşlar peşine düştü
TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki
Ünlü oyuncu Sezai Altekin'in cenaze törenine bir avuç insan katıldı

Ünlü oyuncuya büyük ayıp! Cenazesine bir avuç insan katıldı
Fenomen dizi final yapıyor! Tarih verildi

Fenomen dizi final yapıyor!
RTÜK, NOW TV'ye logo değiştirmesi için 30 gün süre verdi

RTÜK'ten NOW TV'ye 30 gün süre

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.