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Adana'da ne oldu? Adana'da üç kişi boğazları kesilmiş halde ölü bulundu!

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Adana'da dehşet verici bir olay yaşandı. Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde, aynı evde yaşayan Yusuf Tehçi (64), eşi Hüsne Tehçi (64) ve Yusuf Tehçi'nin kız kardeşi Semiha Tehçi (53), evlerinde vahşice öldürülmüş halde bulundu. Peki, Adana'da ne oldu?

Karı-kocanın boğazı kesilerek, Yusuf Tehçi'nin kız kardeşi Semiha Tehçi'nin ise kalbinden bıçaklanarak öldürülmesi, bölgede büyük bir şok yarattı. Olayın ardından polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Adana'da yaşanan olayın detayları merak ediliyor. Vatandaşlar, olayın neden gerçekleştiğini araştırıyor. Peki, Adana'da ne oldu?

ADANA'DA NE OLDU?

Olay, Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki evde sabah saatlerinde meydana geldi. Yusuf Tehçi'nin evine bir GSM operatörü tamir için geldiğinde, kapıyı açan kimse olmayınca durum polise bildirildi.

Polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açarak eve girdi. Evde kahvaltı sofrasının kurulu olduğu ve Yusuf Tehçi ile eşi Hüsne Tehçi'nin boğazlarının kesildiği, Semiha Tehçi'nin ise kalbinden bıçaklanarak öldürüldüğü görüldü.

112 Acil Servis ekipleri, 3 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, yapılan ilk incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili detaylı otopsi raporu bekleniyor. Polis, olay yerindeki delilleri inceleyerek cinayeti işleyen şüpheli ya da şüphelileri tespit etmek için geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Komşuların ifadelerine başvurulurken, evdeki güvenlik kamera görüntüleri de inceleme altına alındı.

Adana'da ne oldu? Adana'da üç kişi boğazları kesilmiş halde ölü bulundu!

Adana'da ne oldu? Adana'da üç kişi boğazları kesilmiş halde ölü bulundu!
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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