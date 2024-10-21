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Adana'da mezarlıkta 3 kadını öldüren kim, neden öldürdü, VİDEO var mı? Ölen kadınların isimleri açıklandı mı?

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Adana'da kabir ziyaretine gelen anne ve 2 kızı silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, 3 kadının da hayatını kaybettiği belirlendi. Peki, Adana'da mezarlıkta 3 kadını öldüren kim, neden öldürdü, VİDEO var mı?

Merkez Sarıçam ilçesindeki mezarlıkta bir yakınlarının kabrini ziyaret eden kadın ve iki kızına, kimliği henüz belirlenemeyen zanlı tarafından tabancayla ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan incelemede anne ve kızlarının hayatını kaybettiği belirlendi. Adana'da mezarlıkta 3 kadını öldüren kim, neden öldürdü, VİDEO var mı?

ADANA'DA MEZARLIKTA 3 KADINI ÖLDÜREN KİM, NEDEN ÖLDÜRDÜ?

Adana'da bulunan Buruk Mezarlığı'na kabir ziyaretine gelen 3 kadın öldürüldü.

Merkez Sarıçam ilçesindeki mezarlıkta bir yakınlarının kabrini ziyaret eden kadın ve iki kızına, kimliği henüz belirlenemeyen zanlı tarafından tabancayla ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan incelemede anne ve kızlarının hayatını kaybettiği belirlendi.

Silahlı saldırıdan sonra motosikletle kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Polisin mezarlık ve çevresindeki incelemesi sürüyor.

Adana'da mezarlıkta 3 kadını öldüren kim, neden öldürdü, VİDEO var mı? Ölen kadınların isimleri açıklandı mı?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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