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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Adana'da seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Adana Yerel Seçim sonuçları!

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31 Mart Adana Yerel Seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanının kim oldu ve seçimi hangi partinin kazandığı belli oldu. Sandıkların açılmasıyla birlikte, Adana Belediye Başkanı belirlendi. Rakiplerinden %46,56 oy alarak üstünlük sağlayan CHP'nin adayı Zeydan Karalar belediye başkanı seçildi. Peki, Zeydan Karalar kimdir?

ADANA SEÇİM SONUÇLARI 2024

Yerel Seçim sonuçları, 31 Mart Pazar günü saat 17:00'de sandıklar kapandıktan hemen sonra sayıma başlandı. Adana Belediye Başkanı yerel seçim sonuçlarına göre CHP'nin adayı Zeydan Karalar %46,56 oy alarak rakiplerinden üstünlük sağlayarak Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Haberler.com olarak, 31 Mart Yerel Seçim verilerini en doğru ve en hızlı olarak sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Adana 2024 Yerel Seçim sonuçları için Haberler.com Seçim sayfasını takip ederek detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Adana'da seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Adana Yerel Seçim sonuçları!

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ADANA'DA YEREL SEÇİMİ KİM KAZANDI?

2024 Yerel seçim sonuçları açıklanmasının ardından, Adana Belediye Başkanı CHP'nin adayı %46,56 oy alarak Zeydan Karalar oldu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Adana'da seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Adana Yerel Seçim sonuçları!

ZEYDAN KARALAR KİMDİR?

Zeydan Karalar (d. 1958, Adana), Türk mühendis, siyasetçi ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı.

Hayatı

Zeydan Karalar 1958 yılında Adana'nın Seyhan ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul, liseyi Adana'da okumuş ve 1980 yılında Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği'nden mezun olmuştur.

Siyasi kariyeri

7 Temmuz 2010'da Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu tarafından CHP Adana İl Başkanlığı'na atanmış, 23 Ocak 2011'de yapılan CHP Adana İl Kongresi'nde başkanlığa seçilmiştir.

2014 Türkiye yerel seçimleri'nde yüzde 31.7 oy oranı ve 136.457 oy ile Seyhan Belediye Başkanı seçilen Zeydan Karalar, 18 Aralık 2018 tarihinde yapılan CHP Parti Meclisi toplantısında, 2019 Türkiye yerel seçimleri'nde CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirlenmiştir. 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimler'de yüzde 53,69 oy oranı ve 656.704 oy ile seçimi kazanmış ve 11 Nisan 2019 tarihinde YSK'dan mazbatasını alarak Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başlamıştır.

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