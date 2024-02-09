ADAÇAYI FAYDALARI NELER? Adaçayı yağı ne işe yarar, nasıl kullanılır?

Adaçayı yağı nasıl kullanılır, ne işe yarar gibi sorular sıkça sorulmakta; bu sebeple sizler için bu soruların cevaplarını araştırdık ve cevapları sizler için derledik. Sürekli olarak yüksek dozda kullanılmamalıdır. Hamilelik döneminde kullanılmaması gerekir. Herhangi bir sağlık probleminiz varsa lütfen önce doktora danışınız. ADAÇAYI FAYDALARI NELER? Adaçayı ne işe yarar?

ADAÇAYI NEDİR?

Genellikle Akdeniz Bölgesi'nde yetiştirilen adaçayı, güzel kokulu bir bitkidir. Anadolu'da 90 kadar türü yetişmektedir. Dünya'da Orta Doğu'da ve Balkanlar'da yetişir. Menekşeye benzeyen çiçekleri yaz aylarında açar. Eski çağlardan biri şifa bitkisi olarak bilinen adaçayı temmuz aylarında toplanmaktadır. Aromaterapi alanında oldukça sık kullanılan yağlardan biridir.

ADAÇAYI YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Adaçayı yağının mide bulantısına iyi geldiği bilinmektedir.

bulantısına iyi geldiği bilinmektedir. Mide yanması ve şişkinlik gibi sorunlarda adaçayı tüketilebilir.

Karaciğer hastalıklarına karşı oldukça faydalıdır.

Cilt sağlığı açısından oldukça faydalıdır.

Stres, uykusuzluk, depresyon gibi durumlarda yatıştırıcı bir özelliği bulunmaktadır.

Adaçayını meditasyon ve yoga yaparken kullanılabilir. Rahatlatıcı özelliği sayesinde oldukça etkilidir. Bu sebeple, adaçayı yağı aromaterapi alanında kullanılan en önemli yağlardan biri olmaktadır.

Acı elma yağında anti bakteriyel özellikler bulunur.

ADAÇAYI YAĞI NASIL KULLANILIR?

3-5 damla adaçayını bir fincan suyun içine koyarak içebilirsiniz. Cilt sağlığı açısından kullanıldığında, kremlerle seyreltilerek kullanılması daha faydalı olacaktır. Cildinize masaj olarak uygulayabilirsiniz. Hindistan cevizi yağıyla adaçayını karıştırılarak saç bakımında kullanabilirsiniz. Regl ağrılarında, adaçayı (elma) yağını karın kısmına masaj yaparak uygulanabilir. Acı elma yağında anti bakteriyel özellikler bulunur. Bu sebeple, kesiklerin ve yaraların temizlemesinde adaçayı kullanmak oldukça faydalıdır. Cilt sağlığı ve saç sağlığı açısından maske yaparak kullanılabilir. Aynı zamanda, acı elma yağı ağız sağlığı açısından, gargara olarak kullanılabilir.