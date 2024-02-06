Acun Ilıcalı neden sandalye fırlattı? 6 Şubat Salı Acun Ilıcalı neden sinirlendi, kime sinirlendi?

Survivor All Star'ın bu akşam yayınlanacak bölümünde ada konseyinde yarışmacılarla bir araya gelen Acun Ilıcalı, sinir krizi geçiriyor. Öfkeden deliye dönerek "Siz ne istiyorsunuz?" diyerek tepki gösteren Ilıcalı, sandalyeyi fırlatarak uzaklaşıyor. Acun Ilıcalı neden sandalye fırlattı? 6 Şubat Salı Acun Ilıcalı neden sinirlendi, kime sinirlendi?

ACUN ILICALI NEDEN SANDALYE FIRLATTI?

Konsey öncesi dokunulmazlık oyununda bir araya gelen kırmızı takım yarışmacıları arasında gerginlik çıkıyor. Yunus Emre'ye "Artistlik yapma, şimdi de seni doldurdular" diyerek tepki gösteren Nagihan sinirlenirken Nefise ve Aleyna arasında da tartışma çıkıyor. Mustafa Kemal'le bir araya gelen Nagihan ise takım arkadaşlarına "Bütün planlarınızı bozuyoruz. Madem güçlüleri potaya koyuyorsunuz biz güçlüler de oynamıyoruz" diyor.

Öte yandan ada konseyinde öfkeden deliye dönen Acun Ilıcalı "Kardeşim siz ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz söyleyin bana" diyerek sandalyesini fırlatıyor. Uzun yıllardır ekranlarda yer alan Acun Ilıcalı'yı ilk kez bu kadar gergin gören seyirciler ise "Acun'a ne oldu?" böyle yorumunu yapıyor.