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Açıköğretim sınavları ne zaman? AÖF SINAV TARİHLERİ!

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Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav tarihleri merakla bekleniyor. Üniversite öğrencilerinin online olarak eğitim aldığı AÖF'nin sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar ve AÖF sınav tarihleri...

Açıköğretim Fakültesi sınavları ne zaman başlayacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi sınav tarihleri merak konusu oldu. Arama motorlarında Açıköğretim sınav tarihleri sorgulatılıyor. İşte, AÖF sınav tarihleri!

AÖF SINAV TARİHLERİ!

  • Güz Dönemi Ara Sınavı: 9- 10 Aralık 2023
  • Güz Dönem Sonu Sınavı: 20- 21 Ocak 2024
  • Bahar Dönemi Ara Sınavı: 20- 21 Nisan 2024
  • Bahar Dönem Sonu Sınavı: 25- 26 Mayıs 2024
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