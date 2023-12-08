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Açıköğretim sınavları ne zaman? AÖF SINAV TARİHLERİ!

8 Aralık 2023 10:04 Son Güncelleme: 10:08 Abone Ol

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav tarihleri merakla bekleniyor. Üniversite öğrencilerinin online olarak eğitim aldığı AÖF'nin sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar ve AÖF sınav tarihleri...